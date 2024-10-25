Шеф-повар ресторана набросился на пожилого туриста из-за критики его блюда

Murcia Today: на Ибице шеф-повар набросился на туриста из-за критики его блюда

На Ибице шеф-повар ресторана набросился на 72-летнего туриста из-за критики его блюда. Об этом сообщает Murcia Today.

Уточняется, что пожилой мужчина находился в ресторане испанского острова с подругой и друзьями. Поскольку поданное блюдо не соответствовало указанному в меню описанию, турист отказался его есть. Тогда разгневанный шеф-повар вышел к столу и начал кричать на посетителя.

В ходе конфликта испанец толкнул отдыхающего, и тот упал и ударился шеей о стул. Затем пострадавший покинул заведение с друзьями и отправился в больницу. Врачи сказали, что ушибы незначительные, однако спустя время самочувствие мужчины становилось все хуже. Повторный осмотр показал, что в его груди два тромба.

Полиция арестовала шеф-повара за нанесение тяжких телесных повреждений гостю.

Ранее российских туристов избили толпой у отеля в Турции. Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие.