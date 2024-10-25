Стало известно о провале попыток Венесуэлы стать партнером БРИКС из-за Бразилии

EFE: Бразилия не позволила придать Венесуэле статус страны — партнера БРИКС

Бразилия не позволила придать Венесуэле статус страны — партнера БРИКС, хотя Каракас пытался принять все меры для этого. О провале попыток Венесуэлы сообщает EFE.

По данным агентства, бразильская сторона обосновала отказ итогами выборов президента в Венесуэле, «несоответствующих демократическим принципам».

Отмечается, что Каракас назвал действия бразильских властей недружественным и противоречащим интересам венесуэльцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают. При этом российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в БРИКС.