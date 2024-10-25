Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 25 октября 2024Мир

Стало известно о провале попыток Венесуэлы стать партнером БРИКС из-за Бразилии

EFE: Бразилия не позволила придать Венесуэле статус страны — партнера БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Бразилия не позволила придать Венесуэле статус страны — партнера БРИКС, хотя Каракас пытался принять все меры для этого. О провале попыток Венесуэлы сообщает EFE.

По данным агентства, бразильская сторона обосновала отказ итогами выборов президента в Венесуэле, «несоответствующих демократическим принципам».

Отмечается, что Каракас назвал действия бразильских властей недружественным и противоречащим интересам венесуэльцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Бразилия имеют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают. При этом российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче против СКА

      В Киеве прогремели взрывы

      Белый дом прокомментировал данные о контактах Маска с Путиным

      В Курской области сообщили о последствиях атаки украинских дронов

      Путин утвердил МРОТ на 2025 год

      На Украине военкомы возобновили рейды по ресторанам

      Путин рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен в Курской области

      Белый дом подтвердил неизменность позиции США по ударам ВСУ вглубь России

      Знаменитая актриса была тайной любовницей бывшего короля Испании. Как сын помог ей шантажировать монарха?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше