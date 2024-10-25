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18:17, 25 октября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал трендовую вещь сезона

Стилист Александр Рогов назвал перевязанный рукавами на груди кардиган модным

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов назвал трендовую вещь текущего сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, наступившей осенью модным вновь стал кардиган, перевязанный рукавами на груди. При этом эксперт уточнил, что данную тенденцию предсказала российский модный стилист и модель Лотта Волкова.

«Кардиган, перевязанный рукавами на груди, стал самым горячим style tip на ближайшее время… Пользуйтесь и вы!» — написал он.

Ранее Рогова высмеяли в сети за одну деталь в образе. Звезда позировал в бежевых кардигане и свободных брюках, а также обуви из тканевого материала.

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      Екатерина Ештокина
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