Трамп заявил о предотвращении «войн с Францией» в годы президентства

Трамп заявил, что предотвратил торговые войны с Францией в годы президентства

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Джорджии заявил, что в годы президентства предотвратил торговые войны с Францией. Его слова цитирует Newsweek.

«Вы понятия не имеете, что я сделал в Белом доме. Я остановил войны с Францией. Франция, вы знаете историю Франции. Они собирались взимать с нас, подумайте об этом, 25 процентов», — сказал политик.

Он отметил, что должен был защитить американские компании, вне зависимости от своего отношения к ним. Речь идет, вероятно, о разногласиях между Парижем и Вашингтоном по поводу тарифов и налогов.

Трамп добавил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и положил конец торговому спору.

Издание напомнило, что в 2019 году Париж попытался ввести налог на крупные американские технологические компании, в том числе Google, за их бизнес во Франции. В то время Трамп назвал эту политику «глупой», и в ответ США ввели 100-процентный тариф на французский сыр и сумки.

Ранее сообщалось, что интервью кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на телеканале Fox News отредактировали, его «бессвязные и ложные высказывания» вырезали.