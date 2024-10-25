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14:41, 25 октября 2024Россия

Украина выпустила 9 дронов по трем регионам России

МО: силы ПВО уничтожили 9 дронов ВСУ над Курской, Орловской и Брянской областями

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по трем регионам России и выпустили девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытки атаки были предприняты в период с 13.30 до 14.15 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над Курской областью, три — над Брянской, два — над Орловской.

По информации ведомства, Украина пыталась ударить по трем регионам с помощью беспилотников самолетного типа. Других данных о ситуации в министерстве не привели.

В ночь на пятницу, 25 октября, ВСУ выпустили по России семь беспилотников — их сбили над Брянской и Белгородской областями, а также над Азовским морем. Кроме того, над Ростовской областью удалось уничтожить малоразмерный шар ВСУ. Местные власти о пострадавших не сообщали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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