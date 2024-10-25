Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою в зоне СВО

Минобороны: в зоне СВО сбит украинский МиГ-29

Украинский МиГ-29 сбит с зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Самолет был сбит авиацией Военно-космических сил (ВКС), подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны отчиталось о 42 групповых ударах по объектам украинской военной инфраструктуры в зоне СВО. Удары были нанесены высокоточным оружием большого радиуса действия, в том числе и воздушного базирования.

Ранее бойцы одного из мотострелковых подразделений ВКС России показали видео из освобожденного населенного пункта Ольговка в Курской области. Они также подняли над ним российский триколор.