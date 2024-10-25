Усик рассказал о своем единственном страхе

Украинский боксер Усик заявил, что боится только бога

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media рассказал о своем единственном страхе.

«[Я боюсь] мою жену. Шутка. Я люблю свою жену. А боюсь я только бога. Потому что я боюсь его расстроить», — заявил спортсмен. Он добавил, что больше не боится никого.

Александр и Екатерина Усик женаты с 2009 года. Пара воспитывает четверых детей.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.