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19:22, 25 октября 2024Спорт

Усик рассказал о своем единственном страхе

Украинский боксер Усик заявил, что боится только бога

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media рассказал о своем единственном страхе.

«[Я боюсь] мою жену. Шутка. Я люблю свою жену. А боюсь я только бога. Потому что я боюсь его расстроить», — заявил спортсмен. Он добавил, что больше не боится никого.

Александр и Екатерина Усик женаты с 2009 года. Пара воспитывает четверых детей.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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