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19:43, 25 октября 2024Мир

В Британии назвали место критического положения ВСУ

Меркурис: ВСУ находятся в критическом положении под Курахово

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении под Курахово, где их оборона разваливается. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Похоже, что украинское сопротивление в этом кармане [под Курахово] ослабло, а моральный дух среди солдат, похоже, сломлен», — рассказал военный аналитик.

Меркурис добавил, что украинские силы испытывают дефицит боеприпасов, а также теряют боевой дух. По его словам, они не верят в возможность выйти из сложившейся ситуации.

Ранее Меркурис посчитал, что на Украине провалили план по мобилизации. Он указал, что ВСУ не набрали ожидаемое количество военных, кроме того, у тех, кто попал в армию, отсутствует должная подготовка и мотивация. Он также утверждает, что и у действующих военнослужащих наблюдается высокий уровень деморализации.

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      Максим Габриелян
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