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07:05, 25 октября 2024Силовые структуры

В Чечне обстреляли машину росгвардейцев

В пригороде Грозного атаковали воинскую колонну Росгвардии

Фото: Unsplash

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии, и скрылись с места преступления. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, злоумышленники выпустили по воинской колонне несколько очередей из автоматов, после чего скрылись. Нападение произошло днем 24 октября в станице Петропавловская Грозненского района. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

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В результате нападения погиб один росгвардеец, сообщили в ведомстве по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет», — отметили в ведомстве.

В ночь на 24 октября двое полицейских приехали на вызов к многоэтажному дому на улице Лузана в Краснодаре. Там они пытались задержать двоих мужчин, но те оказали сопротивление.

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      Марина Совина
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