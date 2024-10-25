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10:44, 25 октября 2024Бывший СССР

В Киргизии решили поменять гимн

В Киргизии решили написать новый гимн

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Киргизии решили написать новый гимн республики, чтобы его пел весь киргизский народ. Об этом заявил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев, передает «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.

«Сейчас наша страна встала на ноги и идет по пути развития, поэтому мы должны изменить гимн. Нужен такой гимн, который будет петь весь кыргызский народ», — сказал он.

В декабре 2023 года Шакиев также стал одним из инициаторов смены государственного флага Киргизии. Соответствующий законопроект президент страны Садыр Жапаров подписал 22 декабря того же года. На новом флаге Киргизии было изменено изображение солнца. В отличие от использовавшейся с 1992 года версии, солнечные лучи сделаны прямыми.

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      Александр Курбатов
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