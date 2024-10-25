В Кремле оценили опыт Белоруссии после попыток вмешательства в выборы

Песков: Белоруссия получила опыт из попыток вмешательства в выборы в 2020 году

Белоруссия получила опыт из попыток вмешательства в выборы в 2020 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — сказал он.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победил Александр Лукашенко. Были задержаны десятки тысяч людей.

Ранее белорусский президент Лукашенко заявил, что пойдет кандидатом на предстоящие выборы. До этого ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы пройдут 26 января 2025 года.