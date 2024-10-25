Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 25 октября 2024Бывший СССР

В Кремле оценили опыт Белоруссии после попыток вмешательства в выборы

Песков: Белоруссия получила опыт из попыток вмешательства в выборы в 2020 году

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Белоруссия получила опыт из попыток вмешательства в выборы в 2020 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — сказал он.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победил Александр Лукашенко. Были задержаны десятки тысяч людей.

Ранее белорусский президент Лукашенко заявил, что пойдет кандидатом на предстоящие выборы. До этого ЦИК Белоруссии сообщил, что выборы пройдут 26 января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Губернатор заявил о попытке ВСУ атаковать российский регион

      В России высказались о возможных компромиссах на переговорах с Украиной

      Мужчина перерезал горло туристке в кафе на глазах детей со словами «Аллах — Велик!»

      Главу Пентагона раскритиковали за слова об ослаблении Путина

      Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в петербургском гипермаркете и попали на видео

      Россиянкам рассказали о тонкостях тренда на «чистую красоту»

      В российском городе крыша улетела с новой остановки

      Рынок смартфонов в Китае продолжил расти

      На Украине уничтожен пункт временного расположения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше