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21:27, 25 октября 2024Россия

В Курской области сообщили о последствиях атаки украинских дронов

Губернатор Курской области Смирнов: дроны ВСУ атаковали несколько автомобилей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько машин в Беловском районе Курской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он указал, что в результате нападения два местных жителя получили ранения. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации, уточнил Смирнов.

«Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу, где ему оказывают всестороннюю помощь», — добавил он.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область ракетами. Три ракеты были сбиты над одним из приграничных районов. О возможных последствиях на земле не сообщается. Губернатор Алексей Смирнов также выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим в отражении удара ВСУ по региону.

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      Маргарита Пименова
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