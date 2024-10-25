В Курской области сообщили о последствиях атаки украинских дронов

Губернатор Курской области Смирнов: дроны ВСУ атаковали несколько автомобилей

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько машин в Беловском районе Курской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Он указал, что в результате нападения два местных жителя получили ранения. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации, уточнил Смирнов.

«Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу, где ему оказывают всестороннюю помощь», — добавил он.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область ракетами. Три ракеты были сбиты над одним из приграничных районов. О возможных последствиях на земле не сообщается. Губернатор Алексей Смирнов также выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим в отражении удара ВСУ по региону.