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18:52, 25 октября 2024Экономика

В Подмосковье строители больше года использовали одну из квартир ЖК как кабинет

В Домодедове строители больше года использовали одну из квартир ЖК как кабинет

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В подмосковном Домодедове строители организовали кабинет в одной из квартир жилого комплекса (ЖК) и год не сдавали ее. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

Речь идет о ЖК «Прибрежный парк». По информации канала, объект одного из собственников использовали как кабинет для рабочих, пока тот на протяжении года ждал, когда ему выдадут ключи от него. При этом застройщик заверял хозяина, что квартира пока не готова.

Когда собственник вместе с семьей приехал проверить жилплощадь, то увидел внутри еду, личные вещи строителей и стопки документов. Однако когда они потребовали освободить квартиру, строители устроили драку. Удалось ли собственнику забрать ключи, автор публикации не сообщил.

Ранее жители Новой Москвы пожаловались на резиновую однокомнатную квартиру в их ЖК, в которой проживают до 15 жильцов-мигрантов.

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      Полина Кислицына
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