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07:41, 25 октября 2024Наука и техника

В США назвали дату выхода обновленного B-52

NI: обновленная версия бомбардировщика США B-52 выйдет не ранее 2033 года

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Russia

Американский бомбардировщик B-52 Stratofortress проходит серьезную модернизацию, однако обновленная модель B-52J выйдет почти через десять лет. Об этом написало издание The National Interest.

«Модернизированный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет и оставаясь флагманом американской авиации», — подчеркивается в материале.

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Авторы статьи подчеркнули, что несмотря Военно-воздушные силы (ВВС) США пока не готовы отправлять бомбардировщик на пенсию.

В сентябре обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заявил, что планы по модернизации бомбардировщиков B-52 удивляют на фоне попыток списать истребители пятого поколения F-22 Raptor. Обновленные B-52 в Соединенных Штатах намерены использовать до 2050-х.

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      Марина Совина
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