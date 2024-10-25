Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ отступают по всей линии фронта в Донбассе

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе продолжает ухудшаться, им приходится отступать. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

При этом, по его словам, западные страны не могут помочь Киеву переломить ход боевых действий. «Украина — это ходячий мертвец», — заключил Джонсон.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, что подразделения украинских войск покидают линию фронта пешком из-за отсутствия техники. Кроме того, он указал на проблему ВСУ с нехваткой личного состава, отметив, что это подтверждают украинские чиновники.

До этого Джонсон допустил, что ВСУ могут внезапно потерпеть крах на фронте.