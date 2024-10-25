NI: Запад довел свой стратегический арсенал до истощения

После окончания боевых действий на Украине Россия сохранит за собой роль крупной державы, в то время как стратегический арсенал Запада истощен. Об этом заявил профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в своей статье для National Interest.

«Россия при любых раскладах останется крупной ядерной державой, тогда как Запад, особенно США, довел свой стратегический арсенал до истощения», — утверждается в публикации.

Берман также отметил, что Россия укрепила свою роль на мировой арене благодаря сотрудничеству с КНДР, Ираном и Китаем. По словам профессора, союзники США в это время теряют свой потенциал. В качестве примеров Берман привел такие ядерные державы, как Франция и Великобритания.

Ранее разведывательная служба Швейцарии сообщила в своем отчете, что военный потенциал России «будет возрастать в ближайшие месяцы», в то время как Европа и США испытывают сложности с продолжением поддержки Украины.