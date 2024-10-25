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10:37, 25 октября 2024Путешествия

В турецком отеле россияне подверглись нападению, полиция начала расследование

Российские туристы подверглись нападению в отеле турецкого города Гечек

Фото: Dilara Şenkaya / Reuters

Российские туристы подверглись нападению со стороны неизвестных лиц в отеле Турции. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ в городе Гечек, где и произошел инцидент.

Пострадавших россиян доставили в ближайшую больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Турецкие правоохранители тем временем начали расследование случившегося.

Российские дипломаты, в свою очередь заявили, что остаются в контакте с потерпевшими и продолжал отслеживать соблюдение прав соотечественников, в том числе со стороны сотрудников полиции.

Ранее у российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на Пхукете. Вор залез в сумку отдыхающей и достал оттуда наличные, смартфон и драгоценности.

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      Фариза Бацазова
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