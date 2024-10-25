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08:11, 25 октября 2024Силовые структуры

Внесенный в список террористов боец ММА отправился в зону СВО

Боец ММА Ильяс Якубов отправился на СВО, его уголовное преследование прекращено

Кадр: Ильяс Якубов / YouTube

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отправился в зону специальной военной операции (СВО) из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в его отношении было прекращено.

Якубов был задержан в конце октября 2023 года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности и заключен под стражу. По данным следствия, он «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях».

В августе Якубова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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      Екатерина Кашурникова
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