Внесенный в список террористов боец ММА отправился в зону СВО

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отправился в зону специальной военной операции (СВО) из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовное дело в его отношении было прекращено.
Якубов был задержан в конце октября 2023 года по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности и заключен под стражу. По данным следствия, он «изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности, и опубликовал ее в социальных сетях».
В августе Якубова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.