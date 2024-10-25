Французский политик Филиппо: проект ЕС закончится всеобщим самосожжением

Европейский союз (ЕС) является самоубийственным проектом, который закончится большим всеобщим самосожжением. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe.

«Это что-то вроде секты солнечного храма. Они покончат с собой, говоря: по крайней мере мы чисты, мы оставались в ЕС до конца» — резко высказался он. Политик отметил, что Евросоюз опирается в своей деятельности на религиозные догмы, одной из которых является восприятие России как зла с большой буквы.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что Париж должен выйти из Североатлантического альянса и Евросоюза, чтобы восстановить собственную независимость. В своей публикации Филиппо прокомментировал успешный ход саммита БРИКС в Казани и посетовал, что «Франция продолжает войну против большинства человечества», когда бы Парижу стоило встать на путь мира и диалога.