Военный объяснил малые потери российских дронов-разведчиков на фронте

Боец Гора: потерь среди дронов-разведчиков почти нет, так как точки ПВО известны

Командир взвода БПЛА с позывным Гора объяснил малые потери российских дронов-разведчиков Supercam на фронте. По его словам, потерь почти нет, так как операторам известны точки противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбу (РЭБ) противника, передает ТАСС.

«Мы уже примерно знаем, где находятся точки ПВО, РЭБ противника, обходим их, применяем различные маневры, потерь бортов практически не бывает», — уточнил военный.

В Минобороны пояснили, что главным элементом Supercam является камера с детальным изображением. Для запуска БПЛА не требуется специальная пусковая установка, он оснащен бесшумным электродвигателем и позвозляет рассмотреть с высоты в километр укрытия противники, огневые точи, скопления живой силы. Дрон может работать даже в темное время суток, поскольку имеет тепловизор.

Ранее в группе компаний (ГК) «Беспилотные системы» рассказали, что БПЛА Supercam снижают затраты на обследование объектов энергетики на 64 процента.

