ВТБ сообщил о сбоях при переводе средств

РБК: в ВТБ подтвердили наличие кратковременных сбоев при переводе средств

В пятницу, 25 октября, в ВТБ зафиксировали кратковременные сбои при переводе средств. Их оперативно устранили, сообщает РБК со ссылкой на комментарий кредитного учреждения.

Проблема возникла в онлайн-приложении банка, сообщили ранее пользователи ВТБ журналистам. Недоступными для них оказались переводы, в том числе между своими счетами. Не удавалось и перевести средства из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис Downdetector в пятницу зафиксировал порядка 400 обращений от пользователей банка. При этом 40 процентов обратившихся пожаловались на неработающий сайт, а 36 процентов — на сбой в работе самого приложения. В ВТБ оперативно решили эти вопросы, и сейчас все сервисы работают в полном объеме, отреагировал на обращения банк.

Накануне вечером стало известно о сбое в работе Telegram. По данным Downdetector, у большинства пользователей возникли сложности с отправкой сообщений — об этом сказали 77 процентов респондентов. Еще 17 процентов указали на проблемы соединения с сервером, и только 7 процентов заявили о сложностях в работе самого приложения.