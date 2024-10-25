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15:11, 25 октября 2024Экономика

ВТБ сообщил о сбоях при переводе средств

РБК: в ВТБ подтвердили наличие кратковременных сбоев при переводе средств

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В пятницу, 25 октября, в ВТБ зафиксировали кратковременные сбои при переводе средств. Их оперативно устранили, сообщает РБК со ссылкой на комментарий кредитного учреждения.

Проблема возникла в онлайн-приложении банка, сообщили ранее пользователи ВТБ журналистам. Недоступными для них оказались переводы, в том числе между своими счетами. Не удавалось и перевести средства из сторонних банков через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис Downdetector в пятницу зафиксировал порядка 400 обращений от пользователей банка. При этом 40 процентов обратившихся пожаловались на неработающий сайт, а 36 процентов — на сбой в работе самого приложения. В ВТБ оперативно решили эти вопросы, и сейчас все сервисы работают в полном объеме, отреагировал на обращения банк.

Накануне вечером стало известно о сбое в работе Telegram. По данным Downdetector, у большинства пользователей возникли сложности с отправкой сообщений — об этом сказали 77 процентов респондентов. Еще 17 процентов указали на проблемы соединения с сервером, и только 7 процентов заявили о сложностях в работе самого приложения.

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      Лилиана Набиуллина
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