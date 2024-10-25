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10:04, 25 октября 2024Наука и техника

Обнаружены первые коричневые карлики за пределами Млечного Пути

The Astrophysical Journal: обнаружены внегалактические коричневые карлики

Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, P. Zeidler, E. Sabbi, A. Nota, M. Zamani (ESA/Webb)

Международная группа астрономов использовала космический телескоп Уэбба для наблюдения за молодым звездным скоплением NGC 602, расположенным в Малом Магеллановом Облаке. Они обнаружили первых кандидатов на роль коричневых карликов за пределами Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

Коричневые карлики — это субзвездные объекты, которые по массе находятся между планетами и звездами. Они не обладают достаточной массой для начала термоядерных реакций, характерных для звезд. В NGC 602 ученые обнаружили молодых коричневых карликов в условиях низкого содержания тяжелых элементов, что делает эту область аналогом ранней Вселенной.

Для проведения исследования использовались данные камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam телескопа Уэбба. Наблюдения были проведены в апреле 2023 года. Ученые сосредоточились на изучении молодых звезд и субзвездных объектов в скоплении, а также окрестных газопылевых структур, что позволило им выявить кандидатов на коричневых карликов.

Результаты показали, что в NGC 602 формируются не только звезды, но и субзвездные объекты. Выявленные коричневые карлики имеют массу ниже предела горения водорода, что согласуется с гипотезой, что они формируются по тому же сценарию, что и звезды, но не накапливают достаточно массы для зажигания термоядерных реакций.

Использование телескопов «Хаббл» и «Уэбб» позволило значительно продвинуться в изучении звездообразования в бедных металлами регионах. Эти данные предоставили важные сведения о механизмах формирования субзвездных объектов, что до этого было невозможно исследовать на столь больших расстояниях.

Обнаружение первых коричневых карликов за пределами Млечного Пути открывает новые горизонты для изучения ранних этапов эволюции Вселенной и процессов звездообразования в суровых условиях.

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      Александр Еникеев
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