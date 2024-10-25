Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

Очевидцы сняли на видео горящий бензовоз на трассе М-11 «Нева»

Очевидцы сняли на видео горящий бензовоз на трассе М-11 «Нева». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал msk1.ru.

ЧП произошло на 272-м километре российской трассы на полосе движения в сторону Санкт-Петербурга. На данный момент организован съезд на 258-й километр трассы М-10.

На кадрах виден перевернувшийся бензовоз. Грузовой автомобиль полностью охвачен пламенем, вверх поднимается огромный столб черного дыма.

Ранее в этот же день в Волгоградской области перевернулся автомобиль с ранеными бойцами специальной военной операции. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи Минобороны попал в ДТП в районе населенного пункта Солодовка.