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18:37, 25 октября 2024Россия

Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

Очевидцы сняли на видео горящий бензовоз на трассе М-11 «Нева»

Очевидцы сняли на видео горящий бензовоз на трассе М-11 «Нева». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал msk1.ru.

ЧП произошло на 272-м километре российской трассы на полосе движения в сторону Санкт-Петербурга. На данный момент организован съезд на 258-й километр трассы М-10.

На кадрах виден перевернувшийся бензовоз. Грузовой автомобиль полностью охвачен пламенем, вверх поднимается огромный столб черного дыма.

Ранее в этот же день в Волгоградской области перевернулся автомобиль с ранеными бойцами специальной военной операции. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи Минобороны попал в ДТП в районе населенного пункта Солодовка.

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