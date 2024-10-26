Адвокат получившего перелом челюсти в драке с одноклубником футболиста сделала заявление

Адвокат футболиста Попова заявила, что Нарылков сломал ему челюсть на тренировке

Надежда Вешнякова, адвокат футболиста новосибирской «Сибири» Константина Попова, получившего перелом челюсти в драке с одноклубником Сергеем Нарылковым, сделала заявление по ситуации. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, конфликт между игроками случился во время тренировки. «Константин, делая упражнение, задел капитана команды. После этого капитан ответил ему ударом, их разняли. Затем капитан отошел на какой‑то период времени, буквально на пару минут, а потом уже целенаправленно прибежал и ударил его кулаком в левую щеку», — рассказала Вешнякова.

Адвокат добавила, что сейчас будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». «Это лишение свободы сроком до восьми лет. Нам тоже судьбы портить нельзя, но и вести себя так нельзя. Нужно остановиться и принять правильное решение», — добавила юрист.

Об инциденте стало известно 21 октября. В «Сибири» отказались комментировать произошедшее. От комментариев также отказался 36-летний Нарылков, отметив, что произошедшее — их с пострадавшим «мужское дело».