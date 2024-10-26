«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-класико»

«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0 в «Эль-класико»

«Барселона» разгромила мадридский «Реал» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эль-класико» прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 4:0. Гости одержали победу благодаря нападающему Роберту Левандовски, который оформил дубль за две минуты, а также голам 17-летнего хавбека Ламина Ямаля и полузащитника Рафиньи. Все мячи были забиты во втором тайме. Форвард «Реала» Мбаппе дважды поразил ворота соперников, однако оба гола были отменены из-за офсайда.

«Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» с 24 очками занимает второе место.

В следующем туре 2 ноября мадридцы в гостях сыграют с «Валенсией». Днем позднее «Барселона» примет «Эспаньол».