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21:12, 26 октября 2024Экономика

Дилер описала будущее состояние авторынка после повышения ключевой ставки ЦБ

Дилер Бойко сообщила, что повышение ключевой ставки ЦБ обрушит авторынок

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Директор департамента продаж финансовых услуг ГК «Рольф» Ольга Бойко в интервью с «Российской газетой» описала будущее состояние авторынка после решения Центробанка России повысить ключевую ставку на два процентных пункта — до 21 процента.

По словам дилера, сегодня кредитные ставки и так находятся на высоком уровне, а их дальнейшее увеличение определенно приведет к охлаждению спроса. Помимо этого, на ситуацию влияют и новые требования к заемщикам в части предельно долговой нагрузки (ПДН) — это влияет на уровень одобрения и, как следствие, выдачу самого кредита.

Ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что перегрев российской экономики оказался сильнее предыдущих прогнозов, что и заставляет Центробанк действовать более жестко. В декабре прошлого года, когда Банк России повысил ставку до 16 процентов, чиновница сравнила экономику с автомобилем, у которого перегревается двигатель.

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      Юлия Мискевич
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