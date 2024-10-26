Глава российской фирмы похитил миллионы на национальных проектах и попался ФСБ

В Челябинске главе фирмы дали 9 лет за хищение 23 млн рублей на нацпроектах

Центральный районный суд Челябинска приговорил к девяти годам лишения свободы директора строительной компании, который похитил 23 миллиона рублей бюджетных средств на национальных проектах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 291 («Дача взятки в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере двух миллионов рублей.

По данным ведомства, глава фирмы похитил средства, выделенные на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона. Эти пункты должны были возвести в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Капитальное строительство в Челябинской области».

Противоправные действия осужденного выявили сотрудники ФСБ.

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