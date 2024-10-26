Израиль ударил по базе для пуска ракет в Иране

Sky News Arabia: Израиль нанес удар по базе для пуска ракет в Иране

В ходе ответного удара по Ирану армия Израиля нанесла удар по базе для запуска баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Утверждается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила сосредоточить удары по военным объектам Ирана. В частности, израильтяне атаковали объекты по производству ракет и беспилотников, а также площадки для пусков ракет и системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

Ранее стало известно, что Израиль не стал наносить удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана, ограничившись военными целями. Власти США были заранее предупреждены Израилем о скорой атаке.