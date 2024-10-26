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03:07, 26 октября 2024Мир

Названы возможные цели удара Израиля в Иране

NBC News: целями удара Израиля в Иране могли быть казарма и склад с оружием

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Целями удара Израиля в Иране могли быть казарма и склад с оружием, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских государствах.

Тем временем телеканал CBS News указал, что Израиль не стал наносить удары по ядерным или нефтяным объектам Ирана, ограничившись лишь военными целями.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Прежде в Тегеране раздались звуки взрывов. Подробностей произошедшего в иранской столице не приводится, причины взрывов не уточняются.

Позднее ЦАХАЛ подтвердила проведение атаки на Иран. По утверждению израильских военных, удары наносятся по военным целям на территории страны. Информацию об обстрелах также подтвердили израильские официальные лица.

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      Маргарита Пименова
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