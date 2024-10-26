Один из сбежавших под Липецком заключенных нарушил режим пребывания в России

Один из заключенных, сбежавший из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области, ранее нарушал режим пребывания в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.
По данным издания, речь идет о Тургуне Абдуллаеве. В 2022 году он был оштрафован на 2000 рублей за уклонение от выезда из РФ по истечении срока пребывания.
Спустя год его приговорили к лишению свободы по статье об изнасиловании.
Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из липецкой колонии 25 октября. Двоих из них уже поймали — они находились в селе Петровка Тамбовской области без документов, удостоверяющих личность.