Один из сбежавших под Липецком заключенных нарушил режим пребывания в России

RT: сбежавший из колонии Абдуллаев был оштрафован за уклонение от выезда из РФ

Один из заключенных, сбежавший из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области, ранее нарушал режим пребывания в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, речь идет о Тургуне Абдуллаеве. В 2022 году он был оштрафован на 2000 рублей за уклонение от выезда из РФ по истечении срока пребывания.

Спустя год его приговорили к лишению свободы по статье об изнасиловании.

Пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из липецкой колонии 25 октября. Двоих из них уже поймали — они находились в селе Петровка Тамбовской области без документов, удостоверяющих личность.

