Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 26 октября 2024Россия

Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА

МО РФ: Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа по объектам на российской территории. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

«Около 13.00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника над территорией Орловской области и один — над Брянской.

Ранее в Минобороны России заявили, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих. Также российские военные уничтожили 14 единиц бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть заключенных сбежали из колонии, где сидит известный киллер. Они вырыли 65-метровый подкоп

      Еще двоих сбежавших из липецкой колонии задержали

      Военкор сообщил о возможном переходе под контроль России еще одного города

      Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА

      В российском городе мужчина избил инвалида-колясочника

      Сбежавшие из липецкой колонии заключенные планировали пересечь границу России

      Россия уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Курской области

      В метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину

      УЕФА дисквалифицировал двух укравших дорожный знак пьяных польских судей

      Жители Одессы начали бунт против местных военкомов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше