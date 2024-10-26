Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА

МО РФ: Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с БПЛА

Россия пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа по объектам на российской территории. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

«Около 13.00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника над территорией Орловской области и один — над Брянской.

Ранее в Минобороны России заявили, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военнослужащих. Также российские военные уничтожили 14 единиц бронетехники.