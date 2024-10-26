Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 26 октября 2024Россия

Россия уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Курской области

МО РФ: группировка войск «Север» уничтожила САУ ВСУ в Курской области

Кадр: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале Министерства обороны (МО) России.

«Средствами воздушной разведки в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после анализа полученных разведданных и уточнения координат было принято решение об огневом воздействии на украинскую САУ. Уточняется, что цель была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения шедшего на прорыв танка ВСУ в Курской области. Техника была уничтожена беспилотником.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть заключенных сбежали из колонии, где сидит известный киллер. Они вырыли 65-метровый подкоп

      Россия пресекла попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА

      В российском городе мужчина избил инвалида-колясочника

      Сбежавшие из липецкой колонии заключенные планировали пересечь границу России

      Россия уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Курской области

      В метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину

      УЕФА дисквалифицировал двух укравших дорожный знак пьяных польских судей

      Жители Одессы начали бунт против местных военкомов

      Известная российская партия сменит идеологию на «патриотический социализм»

      Иран заявил о праве защищаться после атаки Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше