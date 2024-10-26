Российский боец одержал четвертую подряд победу в UFC

Российский боец ММА Магомедов одержал четвертую подряд победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) победил представителя Армении Армена Петросяна на турнире UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой в средней весовой категории прошел в субботу, 26 октября, в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок завершился нокаутом в конце второго раунда.

Для российского спортсмена это четвертый бой в рамках UFC и четвертая подряд победа. В трех предыдущих поединках он был сильнее бразильцев Бруну Силвы и Антонио Троколли, а также поляка Михала Олексейчука. Всего на счету Магомедова 15 побед в ММА и ни одного поражения.

В основном карде UFC 308 выступит еще один россиянин — Магомед Анкалаев. Он подерется с представляющим Австрию сербом Александром Ракичем.