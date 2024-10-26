Сбежавшие из колонии заключенные оказались гражданами Узбекистана

Mash: сбежавшие из липецкой колонии — граждане Узбекистана и Таджикистана

Шесть заключенных, сбежавших из колонии общего режима №2 в Липецкой области, оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана, утверждает Telegram-канал Mash.

Канал также опубликовал вероятные описания беглецов. Их осудили на сроки от 4 до 12 лет по статьям об изнасиловании, педофилии и наркотиках.

Двоим из сбежавших по 19 лет, троим — по 28 лет. Еще один беглец, как утверждает Shot, это 27-летний Деврон Джабборов, осужденный в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой. В липецкую колонию он прибыл из Серпухова в июле прошлого года.

Липецкое УФСИН подтвердило, что все беглецы — выходцы из Средней Азии.

Ранее о факте побега сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он также призвал, несмотря на беспокойство, не поддаваться панике, и предупредил об ожидающихся вбросах и фейках, связанных с побегом.

