Трое российских военных 10 дней находились в тылу ВСУ и выполняли боевые задачи

RT: трое российских военных находились в тылу ВСУ у Часова Яра 10 дней

Трое российских военных 10 дней пробыли в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе Часова Яра, выполняя боевые задачи. Их историю рассказывает RT.

Об этом телеканалу рассказал спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка.Он заявил, что вместе с двумя бойцами продвинулся на три километра в тыл ВСУ, куда украинская армия подвозит боекомплекты и провизию.

По словам Тринашки, российские бойцы ликвидировали двух солдат и одного командира ВСУ. Одного военнослужащего они взяли в плен. У ликвидированных солдат они забрали карты, планшеты и телефоны.

«Если честно, я за всё это время... самое большее четверо суток я не спал вообще... Знаете, там такой адреналин лупит. Об этом и не думаешь, и не замечаешь этого, потому что постоянно в напряжении», — рассказал российский солдат.

Ранее стало известно, что рядовой Вооруженных Сил России Константин Шупарис защитил гранатометчика от атаки дронов ВСУ. Он уничтожил беспилотники прицельным огнем.