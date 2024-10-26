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11:13, 26 октября 2024Экономика

У крупнейшего уральского производителя вина возник долг перед налоговой

РБК: ФНС России подала иск к «ЦПИ-Ариант» на 240 миллионов рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к крупнейшему уральскому производителю вина и виски ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ-Ариант»). Сумма исковых требований к компании составляет 240 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным источника, иск был подан в связи с невыплатой предприятием задолженности, возникшей в августе. Срок для ее погашения истек 23 сентября. Согласно публикации, долг у «ЦПИ-Ариант» возник из-за нехватки финансирования. Его наличие подтвердили в пресс-службе Россельхозбанка.

В апреле ЦПИ вместе с крупнейшим в России производителем вина «Кубань-Вино» перешел в собственность государства, ранее собственником была ГК «Ариант».

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