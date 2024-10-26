УЕФА дисквалифицировал двух укравших дорожный знак пьяных польских судей

УЕФА дисквалифицировал укравших дорожный знак судей Франковского и Мусялу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал польских арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которые в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак в Люблине. Об этом сообщает BBC Sport.

Отстранение продлится до июня 2025 года. В организации подчеркнули, что судьи нарушили правила достойного поведения и дискредитировали УЕФА, а также спорт в целом.

Об инциденте сообщалось 6 августа. Судьи украли дорожный знак и направлялись с ним в сторону одного из торговых центров. Польская полиция направила их в вытрезвитель.

Судьи должны были работать на матче квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс», но были отстранены от обслуживания встречи. Игра завершилась со счетом 1:1.