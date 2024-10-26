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05:29, 26 октября 2024Мир

В Иране заявили о готовности ответить на удар Израиля

Tasnim: Иран выразил готовность ответить на удар Израиля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран выразил готовность ответить на удар Израиля, который был нанесен в ночь на субботу, 26 октября. Об этом со ссылкой на источник сообщает информационное агентство Tasnim.

«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», — заявил источник.

До этого Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Ирана находилось пять российских самолетов. В частности, речь идет о рейсах Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи.

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      Артём Верейкин
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