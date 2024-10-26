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17:05, 26 октября 2024Мир

В Иране заявили об уничтожении истребителей и беспилотников Израиля

Депутат Зохреванд: Иран сбил ряд истребителей и БПЛА Израиля, отражая его атаку

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Иранские военные сбили ряд истребителей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отражая атаку противника. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Абольфазль Зохреванд в эфире гостелерадиокомпании Ирана, сообщает ТАСС.

«ПВО действовали очень хорошо. Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», — сказал депутат.

По словам Зохреванда, в результате ночного удара была атакована только одна из иранских оборонительных систем, поэтому серьезного ущерба военной и экономической инфраструктуре страны нанесено не было. Он уточнил, что Иран также не понес больших потерь среди личного состава. Парламентарий подчеркнул, что израильская атака была «слабой», поэтому Тегерану нужно рассчитать, стоит ли отвечать Израилю. Однако он выразил мнение, что ответ необходим.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала израильскую атаку на Иран. Она призвала перестать провоцировать Тегеран на ответные удары и избежать эскалации конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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