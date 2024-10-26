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04:06, 26 октября 2024Россия

В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за вейпа

РЕН ТВ: в Петербурге подросток попал в реанимацию из-за отравления вейпом

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию из-за курения электронной сигареты. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что юноша был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него было ингаляционное отравление — подростку стало плохо после курения вейпа.

До этого в Московской области возбудили уголовное дело из-за отравления школьницы. Предварительное обследование показало, что школьница получила несовместимое с жизнью отравление неизвестными веществами. Силовики изъяли окурки сигарет и вейп с жидкостью, которые передали экспертам.

Ранее в Москве в руках подростка взорвался вейп. 17-летний юноша поставил вейп на зарядку, однако в один момент решил воспользоваться им, не отсоединив от сети. В результате устройство взорвалось у него в руках.

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      Артём Верейкин
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