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16:07, 26 октября 2024Мир

Визит Лаврова в Узбекистан перенесли

Визит главы МИД России Сергея Лаврова 28-29 октября в Ташкент перенесен

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Узбекистан перенесен. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что 26 октября Лавров пообщался по телефону министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Ведомство сообщает, что главы МИД подтвердили намерение продолжать совместную работу по реализации решений глав государств, касающиеся укрепления партнерства и союзничества России и Узбекистана.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит С. В. Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — также говорится в сообщении.

Ранее Лавров и Саидов обсудили межэтническую нетерпимость после того, как школьника избили на уроке русского языка в Ташкенте. Об этом министры поговорили во время 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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