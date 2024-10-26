Захарова: иностранные командиры будут бросать бойцов ВСУ в «мясные штурмы»

Закон на Украине, который позволяет нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ, необходим для того, чтобы они активнее добивали украинцев. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«[Закон нужен], чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины. До этого привлекать для службы по контракту в ВСУ иностранных граждан разрешалось только на должности рядовых и сержантского состава.

6 сентября правительство Украины предложило позволить иностранцам служить офицерами в ВСУ и в разведке. Речь, в частности, шла о ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.