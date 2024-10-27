«Динамо» победило «Химки» в РПЛ

«Динамо» победило «Химки» со счетом 4:3 в матче РПЛ

Столичное «Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 4:3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Лукас Вера и Зелимхан Бакаев. У победителей отличились Даниил Фомин, Роберто Фернандес, Артур и Муми Нгамале, а также Александр Кутицкий, оформивший автогол.

Благодаря победе бело-голубые набрали 26 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 11 очками располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре 1 ноября «Динамо» дома сыграет с «Ростовом». 3 ноября «Химки» в гостях встретятся с воронежским «Факелом».