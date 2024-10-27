Силы ПВО России сбили семь беспилотников ВСУ

Силы ПВО России сбили БПЛА над Белгородской, Брянской и Воронежской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные пытались совершить атаки на объекты на территории России в воскресенье, 27 октября, с 20:20 до 22:50 по московскому времени.

«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Речь идет о Брянской, Белгородской, Курской областях.