Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: 26 украинских БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Над тремя российскими регионами уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в воскресенье, 27 октября, с 15:00 до 19:30 по московскому времени были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с использованием беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 22 украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили беспилотники по двум российским регионам — Белгородской и Курской областям.