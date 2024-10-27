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21:34, 27 октября 2024Россия

Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: 26 украинских БПЛА уничтожены над тремя российскими регионами

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Над тремя российскими регионами уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в воскресенье, 27 октября, с 15:00 до 19:30 по московскому времени были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с использованием беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 22 украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили беспилотники по двум российским регионам — Белгородской и Курской областям.

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      Марина Совина
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