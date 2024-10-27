Один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом скончался

Скончался один из пострадавших в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом

Один из пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей у автобусной остановки под Тель-Авивом скончался в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Как заявили медики из больницы «Ихилов», пострадавшего пытались спасти, но сделать этого не удалось. «Один из пострадавших в результате инцидента у базы Глилот скончался», — подчеркнули журналисты.

Ранее стало известно, что в Израиле в пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку и сбил людей. Грузовое транспортное средство врезалось в остановку у кинотеатра Cinema City Glilot. Движение вокруг нее было частично заблокировано.