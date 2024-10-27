В Израиле грузовик сбил людей на автобусной остановке

Грузовик протаранил автобусную остановку и сбил людей в пригороде Тель-Авива

В Израиле в пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку и сбил людей. Об этом сообщает агентство Reuters.

«К месту происшествия направляется большой отряд полиции. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются», — приводит агентство слова службы скорой помощи Израиля.

Дополнительно отмечается, что грузовое транспортное средство врезалось в остановку у кинотеатра Cinema City Glilot. Движение вокруг нее частично заблокировано.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по школе в секторе Газа, где якобы находился командный центр палестинского движения ХАМАС. Утверждается, что в командном центре планировались атаки на Израиль. Также в армии сообщили об использовании высокоточных боеприпасов и обвинили ХАМАС в «систематическом злоупотреблении гражданской инфраструктурой в нарушении международного права».