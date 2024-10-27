ЦАХАЛ сообщила об ударе по школе в Газе

ВВС Израиля нанесли удар по школе в секторе Газа, где якобы был центр ХАМАС

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по школе в секторе Газа, где якобы находился командный центр палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад по указанию разведки Армии обороны Израиля и Исламской Республики Израиль израильские ВВС нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Салах ад-Дин” в городе Газа», — сообщили в ЦАХАЛ.

Утверждается, что в командном центре планировались атаки на Израиль. Также в армии сообщили об использовании высокоточных боеприпасов и обвинили ХАМАС в «систематическом злоупотреблении гражданской инфраструктурой в нарушение международного права».

Ранее в израильской армии сообщили, что объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попал под израильский удар по случайности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН отдали распоряжение найти укрытие и оставаться там.