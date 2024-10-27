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01:08, 27 октября 2024Мир

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН из-за атаки Израиля

Миссия Ирана в ООН потребовала провести заседание СБ из-за Израиля

Фото: Stephani Spindel / Reuters

Иран потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) из-за атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила миссия страны в ООН, их заявление приводит РИА Новости.

«Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану. До этого иранские власти, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт. Политик призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру.

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      Евгений Силаев
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