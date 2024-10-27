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10:13, 27 октября 2024Бывший СССР

МИД России потребовал от стран Прибалтики прекратить угрозы православным церквям

МИД: Россия требует от стран Прибалтики прекратить угрозы церквям за связи с РПЦ

Фото: Galina Chet / Shutterstock / Fotodom

Россия требует от стран Прибалтики прекратить угрозы церквям, включающие их возможное закрытие, за любые указания связи с РПЦ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости.

«Власти [Эстонии, Латвии и Литвы], не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей», — рассказал дипломат.

Аскальдович добавил, что подобные действия нарушают религиозную свободу и являются вмешательством в дела церквей. По его словам, поводом к такой политике для стран Прибалтики послужили действия властей Украины в отношении собственной православной церкви.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны потребовали от православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату. При этом он сообщил, что понимает, перед каким сложным выбором стоят православные жители республики из-за подобных требований.

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      Максим Габриелян
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